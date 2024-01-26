Клим Костин подрался с «силовиком» «Филадельфии» Николя Делорье

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Российский форвард «красных крыльев» Клим Костин не отметился результативными действиями и получил девять минут штрафного времени. В конце второго периода 24-летний нападающий подрался с «силовиком» соперника Николая Делорье. За эту драку оба хоккеиста получили по 7 (2+5) минут штрафа, а в конце матча Костиен отметился ещё одним удалением.

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В нынешнем сезоне Костин принял участие в 28 матчах регулярки НХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка при 38 минутах штрафа. В свою очередь активе Делорье уже 53 минуты штрафного времени в 44 матчах.