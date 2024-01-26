«Эдмонтон» одержал 15-ю победу подряд, всухую обыграв «Чикаго»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились канадские нападающие Зак Хайман и Коннор Макдэвид (дубль). Также Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу.

«Эдмонтон» одержал 15-ю победу подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 57 очков в 44 матчах. «Чикаго» занимает 16-е место на Западе. В активе команды 30 очков в 49 матчах.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нэшвиллом», а «Чикаго» сыграет с «Калгари».