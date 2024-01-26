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Все результаты игрового дня НХЛ 26 января

Все результаты игрового дня НХЛ 26 января
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Сегодня, 26 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 26 января:

  • «Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» – 3:0;
  • «Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:3;
  • «Оттава Сенаторз» – «Бостон Брюинз» – 2:3 ОТ;
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Аризона Койотс» – 6:3;
  • «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 3:2;
  • «Даллас Старз» – «Анахайм Дакс» – 4:3 ОТ;
  • «Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:3;
  • «Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:5;
  • «Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.

Напомним, лидером Западной конференции НХЛ является «Ванкувер Кэнакс» (69), на Востоке на первой строчке «Бостон Брюинз» (69).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ларкин (Рэймонд) – 21:37     2:0 Зайдер (Рэймонд) – 27:15     3:0 Копп (Расмуссен, Питри) – 30:08 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Слафковски, Монахан) – 07:06 (pp)     2:0 Кофилд (Судзуки) – 11:36     3:0 Монахан (Мэтисон, Монтембо) – 12:19 (pp)     3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 23:03 (pp)     3:2 Барзал (Добсон, Палмьери) – 54:51 (pp)     3:3 Палмьери (Добсон, Хорват) – 56:28 (pp)     4:3 Монахан (Андерсон, Кофилд) – 57:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Койл) – 18:36 (pp)     0:2 Фредерик (Заха, Пастрняк) – 28:19     1:2 Шабо (Батерсон, Штюцле) – 39:32 (pp)     2:2 Тарасенко (Шабо, Норрис) – 56:42 (pp)     2:3 Маршан (Койл) – 61:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24     1:1 Келлер (Браун, Макбэйн) – 08:40     2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26     3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36     4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp)     5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18     5:2 Дурзи (Макбэйн, Келлер) – 36:59     6:2 Гленденинг (Чаффи) – 47:32     6:3 Круз (Кули) – 51:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 01:30     2:0 Терявяйнен (Бантинг) – 22:54 (pp)     3:0 Стаал (Шей, Джарвис) – 23:19     3:1 Даулинг (Хольц, Тирни) – 45:25     3:2 Братт (Хьюз) – 59:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 02:22     1:1 Вааканайнен (Лундестрём, Сильверберг) – 15:10     1:2 Терри (Хенрик) – 21:28     2:2 Смит – 26:44     2:3 Сильверберг (Лундестрём, Мактавиш) – 40:12     3:3 Хейсканен (Харли, Дадонов) – 50:31     4:3 Харли (Павелски) – 60:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 32:44 (pp)     1:1 Каррье (Тренин) – 41:44     1:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 42:19     1:3 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 51:34     2:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 56:09 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Веренски, Силлинджер) – 02:50     1:1 Уигар (Манджапане, Коулман) – 07:26     1:2 Сиверсон – 11:48     2:2 Зари (Коронато, Андерссон) – 14:42     2:3 Тексье (Гудбрансон) – 26:33 (sh)     2:4 Воронков (Фантилли, Сиверсон) – 53:43 (pp)     2:5 Фантилли (Чинахов) – 58:18    
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 21:37 (pp)     2:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 46:33     3:0 Макдэвид (Драйзайтль) – 58:45    
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