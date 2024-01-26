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Сегодня, 26 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 26 января:

«Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» – 3:0;

«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:3;

«Оттава Сенаторз» – «Бостон Брюинз» – 2:3 ОТ;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Аризона Койотс» – 6:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 3:2;

«Даллас Старз» – «Анахайм Дакс» – 4:3 ОТ;

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:3;

«Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:5;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.

Напомним, лидером Западной конференции НХЛ является «Ванкувер Кэнакс» (69), на Востоке на первой строчке «Бостон Брюинз» (69).