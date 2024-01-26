Все результаты игрового дня НХЛ 26 января
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Сегодня, 26 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 26 января:
- «Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» – 3:0;
- «Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:3;
- «Оттава Сенаторз» – «Бостон Брюинз» – 2:3 ОТ;
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Аризона Койотс» – 6:3;
- «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 3:2;
- «Даллас Старз» – «Анахайм Дакс» – 4:3 ОТ;
- «Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:3;
- «Калгари Флэймз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:5;
- «Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.
Напомним, лидером Западной конференции НХЛ является «Ванкувер Кэнакс» (69), на Востоке на первой строчке «Бостон Брюинз» (69).
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ларкин (Рэймонд) – 21:37 2:0 Зайдер (Рэймонд) – 27:15 3:0 Копп (Расмуссен, Питри) – 30:08 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Слафковски, Монахан) – 07:06 (pp) 2:0 Кофилд (Судзуки) – 11:36 3:0 Монахан (Мэтисон, Монтембо) – 12:19 (pp) 3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 23:03 (pp) 3:2 Барзал (Добсон, Палмьери) – 54:51 (pp) 3:3 Палмьери (Добсон, Хорват) – 56:28 (pp) 4:3 Монахан (Андерсон, Кофилд) – 57:48
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Койл) – 18:36 (pp) 0:2 Фредерик (Заха, Пастрняк) – 28:19 1:2 Шабо (Батерсон, Штюцле) – 39:32 (pp) 2:2 Тарасенко (Шабо, Норрис) – 56:42 (pp) 2:3 Маршан (Койл) – 61:48
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24 1:1 Келлер (Браун, Макбэйн) – 08:40 2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26 3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36 4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp) 5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18 5:2 Дурзи (Макбэйн, Келлер) – 36:59 6:2 Гленденинг (Чаффи) – 47:32 6:3 Круз (Кули) – 51:48
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 01:30 2:0 Терявяйнен (Бантинг) – 22:54 (pp) 3:0 Стаал (Шей, Джарвис) – 23:19 3:1 Даулинг (Хольц, Тирни) – 45:25 3:2 Братт (Хьюз) – 59:57
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 02:22 1:1 Вааканайнен (Лундестрём, Сильверберг) – 15:10 1:2 Терри (Хенрик) – 21:28 2:2 Смит – 26:44 2:3 Сильверберг (Лундестрём, Мактавиш) – 40:12 3:3 Хейсканен (Харли, Дадонов) – 50:31 4:3 Харли (Павелски) – 60:38
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 32:44 (pp) 1:1 Каррье (Тренин) – 41:44 1:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 42:19 1:3 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 51:34 2:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 56:09 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Веренски, Силлинджер) – 02:50 1:1 Уигар (Манджапане, Коулман) – 07:26 1:2 Сиверсон – 11:48 2:2 Зари (Коронато, Андерссон) – 14:42 2:3 Тексье (Гудбрансон) – 26:33 (sh) 2:4 Воронков (Фантилли, Сиверсон) – 53:43 (pp) 2:5 Фантилли (Чинахов) – 58:18
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