Рашевский – о следующем матче «Динамо»: хотим отомстить «Спартаку»

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над «Куньлунь Ред Стар» (5:1), а также высказался о предстоящей встрече со «Спартаком».

«Удачный матч провели, забили хорошие голы. Перед нами стояла задача сыграть на результат и исправить ошибки, которые были допущены в предыдущем матче со «Спартаком». Нам это удалось.

Ждал ли такой передачи от О’Делла? Он всегда знает, где я нахожусь. Я ему подкрикиваю, но мы третий год играем вместе, поэтому уже досконально знаем друг друга и понимаем, кто и что будет делать. Получился хороший игровой момент. Он молодец, что увидел и отдал мне такую передачу.

Впервые в карьере забил 20 голов в сезоне? Непринципиально. Каждый матч играю на команду. И нет такого, что надо столько забить или столько отдать. Главное, чтобы мы выигрывали.

Завтрашнее дерби со «Спартаком» будет намного важнее предыдущего? Да, этот матч точно будет важнее для нас. Мы хотим отомстить за это обидное поражение и сделаем всё, чтобы победить», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашевский принял участие в 54 встречах в составе московского «Динамо», в которых отметился 37 (20+17) результативными действиями, заработав показатель полезности «+19».