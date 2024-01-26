«Сан-Хосе» представил третий комплект формы в уникальном стиле

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» представила болельщикам третий комплект формы в уникальном стиле, в которой команда будет выступать исключительно в домашних матчах в феврале и марте. Об этом сообщается на официальном сайте «акул».

Третий комплект формы «Сан-Хосе Шаркс» на сезон-2023/2024. Фото: Официальный сайт «Сан-Хосе Шаркс».

Образ под названием Cali Fin представляет собой новый облик франшизы и включает в себя несколько новых и уникальных элементов стиля в сочетании со знакомыми деталями из предыдущих образов, которые были популярны как у игроков, так и у фанатов.

«Что касается третьего комплекта, то наш подход заключался во внедрении нового дизайна и элементов, которые являются для нас по сути нетрадиционными. В этой форме мы попытались воссоздать баланс наших домашних и гостевых комплектов. Создавая её, «Сан-Хосе» преследовал две цели – во-первых, соответствие целям нашей организации, бренда в будущем, отдавая дань уважения нашему прошлому, а во-вторых, разработка дизайна, который бы установил тесную связь с нашими самыми преданными поклонниками, а также привлёк новую аудиторию болельщиков. Мы гордимся конечным результатом и считаем, что достигли поставленных целей», — заявил директор по маркетингу «Шаркс» Даг Бенц.