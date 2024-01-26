Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сан-Хосе» представил третий комплект формы в уникальном стиле

«Сан-Хосе» представил третий комплект формы в уникальном стиле
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» представила болельщикам третий комплект формы в уникальном стиле, в которой команда будет выступать исключительно в домашних матчах в феврале и марте. Об этом сообщается на официальном сайте «акул».

Третий комплект формы «Сан-Хосе Шаркс» на сезон-2023/2024.

Третий комплект формы «Сан-Хосе Шаркс» на сезон-2023/2024.

Фото: Официальный сайт «Сан-Хосе Шаркс».

Образ под названием Cali Fin представляет собой новый облик франшизы и включает в себя несколько новых и уникальных элементов стиля в сочетании со знакомыми деталями из предыдущих образов, которые были популярны как у игроков, так и у фанатов.

«Что касается третьего комплекта, то наш подход заключался во внедрении нового дизайна и элементов, которые являются для нас по сути нетрадиционными. В этой форме мы попытались воссоздать баланс наших домашних и гостевых комплектов. Создавая её, «Сан-Хосе» преследовал две цели – во-первых, соответствие целям нашей организации, бренда в будущем, отдавая дань уважения нашему прошлому, а во-вторых, разработка дизайна, который бы установил тесную связь с нашими самыми преданными поклонниками, а также привлёк новую аудиторию болельщиков. Мы гордимся конечным результатом и считаем, что достигли поставленных целей», — заявил директор по маркетингу «Шаркс» Даг Бенц.

Материалы по теме
Защитник Шакир Мухамадуллин вызван в «Сан-Хосе» из АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android