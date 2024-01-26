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«Коламбус» готов рассмотреть предложения по Проворову и Лайне

«Коламбус» готов рассмотреть предложения по Проворову и Лайне
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«Коламбус Блю Джекетс» не прочь расстаться с двумя ценными активами команды – 27-летним российским защитником Иваном Проворовым и 25-летним финским нападающим Патриком Лайне. Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

Отмечается, что клубы НХЛ проявляют интерес и к 30-летнему капитану команды Буну Дженнеру. Однако в планы «Коламбуса» не входит расставание с этим хоккеистом.

Напомним, в нынешнем сезоне Проворов провёл 47 матчей в составе «Коламбуса», набрав 23 (4+19) очка при показателе полезности «-10». Его шестилетний контракт, подписанный ещё в сентябре 2019 года в составе «Филадельфии Флайерз», на общую сумму в $ 40,5 млн ($ 6,75 в год) рассчитан до конца следующего сезона.

Лайне, которого преследуют травмы по ходу нынешнего сезона, отыграл лишь 18 встреч в текущем регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-10». Его четырёхлетнее соглашение на $ 34,8 млн ($ 8,7 млн в год) истечёт лишь в 2026 году.

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