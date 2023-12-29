Отказ Проворова от участия в ЛГБТ*-акции — в числе самых громких инцидентов в 2023 году

Авторитетное североамериканское издание The Athletic назвало 10 самых громких историй в хоккейном сообществе, вызвавших общественный резонанс, в 2023 календарном году.

Так, в этот рейтинг попал 26-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который в январе этого года отказался принимать участие в ЛГБТ*-акции. Он не пожелал надевать радужный свитер и выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Эта история получила широкий отклик во всём мире и стала обсуждаемой на ближайшие месяцы, при этом решение Проворова послужило катализатором и для целого ряда других игроков НХЛ, которые поддержали его решение.

В числе других значимых событий 2023 года издание отмечает:

попытку актёра Райана Рейнольдса и рэпера Snoop Dogg приобрести «Оттаву Сенаторз»;

и рэпера приобрести «Оттаву Сенаторз»; преодоление Коннором Макдэвидом отметки в 150 набранных очков в регулярном чемпионате;

отметки в 150 набранных очков в регулярном чемпионате; сбывшееся предсказание владельца «Вегас Голден Найтс» Билла Фоули о завоевании Кубка Стэнли;

о завоевании Кубка Стэнли; обмен Эрика Карлссона из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз»;

из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз»; победу «Чикаго Блэкхоукс» в драфт-лотерее и выбор Коннора Бедарда ;

; загадочный уход Кори Перри из «Чикаго Блэкхоукс»;

из «Чикаго Блэкхоукс»; скандальный уход Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» из-за просмотра личных данных хоккеистов в их телефонах;

из «Коламбус Блю Джекетс» из-за просмотра личных данных хоккеистов в их телефонах; трагичную смерть экс-игрока НХЛ Адама Джонсона в Великобритании из-за пореза коньком во время матча;

в Великобритании из-за пореза коньком во время матча; запуск Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.