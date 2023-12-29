Отказ Проворова от участия в ЛГБТ*-акции — в числе самых громких инцидентов в 2023 году

Авторитетное североамериканское издание The Athletic назвало 10 самых громких историй в хоккейном сообществе, вызвавших общественный резонанс, в 2023 календарном году.
Так, в этот рейтинг попал 26-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который в январе этого года отказался принимать участие в ЛГБТ*-акции. Он не пожелал надевать радужный свитер и выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Эта история получила широкий отклик во всём мире и стала обсуждаемой на ближайшие месяцы, при этом решение Проворова послужило катализатором и для целого ряда других игроков НХЛ, которые поддержали его решение.
В числе других значимых событий 2023 года издание отмечает:
- попытку актёра Райана Рейнольдса и рэпера Snoop Dogg приобрести «Оттаву Сенаторз»;
- преодоление Коннором Макдэвидом отметки в 150 набранных очков в регулярном чемпионате;
- сбывшееся предсказание владельца «Вегас Голден Найтс» Билла Фоули о завоевании Кубка Стэнли;
- обмен Эрика Карлссона из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз»;
- победу «Чикаго Блэкхоукс» в драфт-лотерее и выбор Коннора Бедарда;
- загадочный уход Кори Перри из «Чикаго Блэкхоукс»;
- скандальный уход Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» из-за просмотра личных данных хоккеистов в их телефонах;
- трагичную смерть экс-игрока НХЛ Адама Джонсона в Великобритании из-за пореза коньком во время матча;
- запуск Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.