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Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ по количеству очков для вингеров

Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ по количеству очков для вингеров
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30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3) сумел пополнить отметиться сразу несколькими результативными действиями и вписать своё имя в историю лиги.

Как отмечает StatsCentre в социальной сети «Х» (ранее Twitter), Кучеров стал единственным крайним нападающим в XXI веке, которому покорилась отметка в 83 (32+51) очка в первые 48 матчей регулярного чемпионата.

Рекордсменом является Яри Курри (100 очков) в сезоне-1984/1985, далее идут Яромир Ягр (94 в сезоне-1995/1996), Ги Лафлёр (88 в сезоне-1979/1980), Майкл Босси (86 в сезоне-1983/1984), Роб Браун (86 в сезоне-1988/1989), Александр Могильный (85 в сезоне-1992/1993), Дэйв Тейлор (84 в сезоне-1980/1981) и Майкл Босси (84 в сезоне-1984/1985).

Отметим, что всего в 692 матчах за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 812 (308+504) результативных действий и коэффициент полезности «+129».

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