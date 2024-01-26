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«Вместе болеем за Даню!» СКА – о появлении болельщицы в клубной кепке на матче Медведева

«Вместе болеем за Даню!» СКА – о появлении болельщицы в клубной кепке на матче Медведева
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» проходит матч полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в рамках которого 27-летний российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) противостоит представителю Германии Александру Звереву (шестая ракетка мира).

В одном из эпизодов, попавших в телевизионную трансляцию, на трибунах стадиона была замечена болельщица в головном уборе с эмблемой хоккейного клуба из Санкт-Петербурга – СКА.

На это отреагировала пресс-служба СКА в телеграм-канале: «Любят ли на Australian Open хоккей? Ну, по ходу да. Вместе болеем за Даню!»

Отметим, что первый сет в матче остался за Зверевым – 7:5. Во втором ведёт россиянин – 2:1.

Напомним, ранее на стадии четвертьфинала Медведев одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем (7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4).

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