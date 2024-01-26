«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил дома «Ак Барс», прервав победную серию казанцев

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 10-й минуте первого периода Никита Дыняк открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Илья Сафонов с передач Райли Барбера и Семёна Кошелева удвоил преимущество гостей.
На третьей минуте второго периода Сергей Бойков с передач Ивана Николишина и Ивана Игумнова размочил счёт во встрече.
В начале третьей двадцатиминутки Семён Чистяков с передач Ивана Телегина и Ивана Николишина сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Илья Рейнгардт с передач Дамира Шарипзянова и Семёна Чистякова впервые в матче вывел омский клуб вперёд. В конце игры Райан Спунер установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.
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«Ак Барс» прервал свою трёхматчевую победную серию.
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