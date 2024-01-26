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«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил дома «Ак Барс», прервав победную серию казанцев

«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил дома «Ак Барс», прервав победную серию казанцев
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В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 10-й минуте первого периода Никита Дыняк открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Илья Сафонов с передач Райли Барбера и Семёна Кошелева удвоил преимущество гостей.

На третьей минуте второго периода Сергей Бойков с передач Ивана Николишина и Ивана Игумнова размочил счёт во встрече.

В начале третьей двадцатиминутки Семён Чистяков с передач Ивана Телегина и Ивана Николишина сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Илья Рейнгардт с передач Дамира Шарипзянова и Семёна Чистякова впервые в матче вывел омский клуб вперёд. В конце игры Райан Спунер установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк – 09:45 (5x5)     0:2 Сафонов (Барбер, Кошелев) – 16:04 (5x5)     1:2 Бойков (Николишин, Игумнов) – 22:32 (5x5)     2:2 Чистяков (Телегин, Николишин) – 42:45 (5x5)     3:2 Рейнгардт (Шарипзянов, Чистяков) – 45:14 (5x5)     4:2 Спунер (Жафяров, Буше) – 58:23 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» прервал свою трёхматчевую победную серию.

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