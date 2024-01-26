Брукс Мэйсек принёс «Автомобилисту» победу над «Торпедо» в серии буллитов

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
В начале второго игрового отрезка Максим Летунов с передач Кирилла Воронина и Денниса Яна открыл счёт в матче. В середине периода Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Брукса Мэйсека.
В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января. «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 26 января 2024
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