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Брукс Мэйсек принёс «Автомобилисту» победу над «Торпедо» в серии буллитов

Брукс Мэйсек принёс «Автомобилисту» победу над «Торпедо» в серии буллитов
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Максим Летунов с передач Кирилла Воронина и Денниса Яна открыл счёт в матче. В середине периода Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Брукса Мэйсека.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Воронин, Ян) – 22:59 (5x5)     1:1 Мэйсек (Валк) – 30:27 (5x5)     2:1 Мэйсек – 65:00    

В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января. «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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