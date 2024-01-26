Кравец: теперь «Авангарду» будет легче с «Ак Барсом». У нас есть силы их победить

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ак Барсом» (4:2) поделился ожиданиями от будущих матчей с казанским клубом.

«Акцент на бросках защитников и создании трафика на пятачке? Мы говорим об этом с первой тренировки предсезонки. Современный хоккей требует этих бросков с дальней дистанции, двух игроков на ближнем и дальнем пятачке, треугольника этого на синей линии. Для этого много надо делать работы, но это приносит результат.

Втроём очень сложно забить пятёрке, которая садится низко, нужно использовать защитников. И это мы очень здорово сделали сегодня, изменили количество бросков, стали больше закрывать Билялова. Это радует, будет легче играть с «Ак Барсом» в следующий раз, понимая, что есть у нас силы, чтобы их победить. Рейнгардт? Действительно, шикарный победный гол и шикарная игра, хотя в первом периоде пришлось его повоспитывать. Но хорошо, что он всё правильно понял и выполнил свою работу на отлично.

Сильное меньшинство сегодня – это плоды нашей работы, ответственности ребят, их выполнения игрового задания по сопернику. Всё здорово сегодня, особенно втроём полторы минуты, почти не дали бросить, нигде не провалились. Терпение и самоотверженность сделали своё дело, ребята молодцы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.