Ларионов — о 1:2 от «Автомобилиста»: не люблю слово «простота», но надо было играть проще

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о гостевом поражении от «Автомобилиста» (1:2 Б) в Екатеринбурге.

«Хозяев с победой, наших ребят с хорошей игрой. Огненная атмосфера была во дворце, приятно было смотреть, две команды играли в хороший хоккей, игра держала в напряжении весь матч. Наших болельщиков, которые приехали поддержать команду, [благодарю] за их преданность и терпение. Удача была на стороне «Автомобилиста»

Чего не хватило, чтобы растянуть оборону «Автомобилиста»? Удачи не хватило двум командам, моменты были у обеих сторон. Второй период, когда были хорошие моменты, старались найти улучшенную позицию. Не люблю слово «простота», в которой гениальность, но надо было сыграть чуть попроще, чтобы дать вратарю соперника почувствовать угрозу с нашей стороны, мы пытались довести всё до верного. Не хватило свежести, удачи, которая нам соответствовала в большинстве.

Большое количество брака со стороны «Торпедо»? Хоккей — игра ошибок, без брака хоккея не бывает. Есть человеческий фактор, порой эти вещи не дают сыграть лучше. Мы могли играть в упрощённый хоккей, забрасывать шайбу в зону, навязывать сопернику борьбу, но это не наш стиль. Брак был, но не так много, как в прошлых матчах», — приводит слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.