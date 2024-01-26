«Сумбур и сумятица». Тренер «Барыса» — о «сухом» поражении от «Лады»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал поражение от «Лады» (0:2) в Тольятти.

«Обидное поражение. Имея столько большинства, не реализовали их. Конечно, очень сложно выигрывать без голов. Мы и в Санкт-Петербурге не забили. Сегодня у ребят были хорошие моменты. Так сложилось, что, имея в третьем периоде преимущество и большинство „5 на 3“, парни не реализовали моменты. Был какой-то сумбур и сумятица. Над этим компонентом нам надо много работать. Будем просить ребят работать под воротами. Без помехи сложно забивать. Вратарь всё видит, читает все эти передачи и броски», — приводит слова Болякина «Шайба.kz».

В следующем матче тольяттинский клуб сыграет с «Нефтехимиком» в гостях. «Барыс» в Астане примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 28 января.