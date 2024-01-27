Гальченюк — о лидерстве СКА на Западе: многие вещи про нас говорили, но мы верили до конца

Нападающий СКА Алекс Гальченюк после крупной домашней победы над ЦСКА (5:1) рассказал о лидерстве клуба с берегов Невы в турнирной таблице Западной конференции.

«СКА на первом месте Запада? Это престижно, приятно. Мы работаем для этого. Многие вещи говорили в наш адрес с начала сезона, но мы верили до конца. Продолжаем показывать нашу игру», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.