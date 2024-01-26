Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА вышел на первое место в таблице Запада

СКА вышел на первое место в таблице Запада
Комментарии

В Санкт-Петербурге закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что СКА в пятый раз в текущем сезоне победил ЦСКА в армейском дерби.

Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android