СКА вышел на первое место в таблице Запада

В Санкт-Петербурге закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что СКА в пятый раз в текущем сезоне победил ЦСКА в армейском дерби.