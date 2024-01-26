Якубов: ЦСКА не имеет права так разваливаться в концовке

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал крупное поражение от СКА (1:5) в Санкт-Петербурге.

«К сожалению, игра для нас сложилась не совсем удачно. Надо забивать, если бы мы забили хотя бы половину своих моментов, то была бы другая игра. Самое главное, что мы не имеем права так разваливаться в концовке – грубейшие ошибки были. Когда мы проигрывали при счёте 1:2, было несколько хороших голевых моментов. Если бы Михаил Григоренко тогда забил, счёт стал бы 2:2 – совсем другая игра. А то, что Даррен Диц – последний защитник, не имеет права идти в обыгрыш – это да, индивидуальная ошибка», — приводит слова Якубова пресс-служба СКА.

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдет в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.