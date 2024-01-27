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25 сейвов и передача Георгиева помогли «Колорадо» уверенно переиграть «Лос-Анджелес»

25 сейвов и передача Георгиева помогли «Колорадо» уверенно переиграть «Лос-Анджелес»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).

В составе победителей шайбами отметились дважды Логан О'Коннор, а также Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар.

У гостей единственный гол на счету Кевина Фиалы.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 25 сейвами. Также россиянин смог заработать в этом матче результативную передачу.

«Эвеланш» одержали третью победу подряд, набрали 67 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции.

«Лос-Анджелес» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и делит с «Нэшвилл Предаторз» седьмое место на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Жирар, Георгиев) – 07:44     2:0 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 14:55     3:0 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 18:30     3:1 Фиала (Лаферрье, Даути) – 26:20 (pp)     4:1 Мэнсон (Кольяно) – 31:44     5:1 Макар (Маккиннон, Колтон) – 40:31 (pp)    
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