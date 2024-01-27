25 сейвов и передача Георгиева помогли «Колорадо» уверенно переиграть «Лос-Анджелес»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).

В составе победителей шайбами отметились дважды Логан О'Коннор, а также Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар.

У гостей единственный гол на счету Кевина Фиалы.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 25 сейвами. Также россиянин смог заработать в этом матче результативную передачу.

«Эвеланш» одержали третью победу подряд, набрали 67 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции.

«Лос-Анджелес» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и делит с «Нэшвилл Предаторз» седьмое место на Западе.