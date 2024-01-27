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Павел Бучневич принёс «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в овертайме

Павел Бучневич принёс «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в овертайме
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В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Оскар Сундквист с передач Брэйдена Шенна и Тори Крюга открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Брайан Дюмулен с передач Адама Ларссона и Джейдена Шварца восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Оливер Бьёркстранд с передач Александера Веннберга и Джареда Макканна вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Ээли Толванен с передач Янни Гурда и Оливера Бьёркстранда сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Роберт Томас сократил отставание гостей до минимума.

В начале третьей двадцатиминутки Павел Бучневич с передачи Роберта Томаса сделал счёт 3:3.

В овертайме победу «блюзменам» принёс Павел Бучневич, оформив дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Шенн, Крюг) – 07:39 (pp)     1:1 Дюмулен (Ларссон, Шварц) – 10:16     2:1 Бьёркстранд (Веннберг, Макканн) – 23:55 (pp)     3:1 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 26:42     3:2 Томас – 35:01 (pp)     3:3 Бучневич (Томас) – 41:26     3:4 Бучневич (Шенн) – 63:31    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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