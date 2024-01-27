«Флорида» установила клубный рекорд по победной серии в гостях

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «пантеры» установили клубный рекорд по победной серии в гостях, оказавшись сильнее соперников в седьмой раз подряд. До этого шесть раз подряд «Флорида» побеждала в гостях в сезоне-2015/2016.

«Пантерз» набрали 64 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал в этой встрече 35 сейвов. В следующем матче «пантеры» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдёт на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» 28 января в 3:30 мск.

Ранее Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в матче с «Питтсбург Пингвинз».