В «Колорадо» подписали Паризе для глубины атаки в связи с отсутствием Ничушкина

«Колорадо Эвеланш» официально подписали однолетний контракт с 39-летним американским нападающим Заком Паризе. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Мы не знаем, когда Ничушкин вернётся. Важно добавить глубину в атаке заранее. Ребята, которые у нас есть, делают всё, что могут, и играют очень хорошо, но возможность добавить в команду такого универсального парня, как Паризе, действительно поможет нам выйти на лучшие позиции для достижения успеха», — заявил главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

Напомним, российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин присоединился к программе помощи игрокам НХЛ.

Паризе по окончании прошлого сезона покинул «Нью-Йорк Айлендерс», где в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 21 шайбу и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 34 очка. В шести играх плей-офф-2023 он остался без очков с двумя минутами штрафа.