«Мы должны быть позитивными». Овечкин — об игре «Вашингтона» в последних матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре столичного клуба в последних матчах.

«Мы должны быть позитивными. В игре с „Колорадо“ у нас был один из лучших стартов. Продолжаем играть», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, «Вашингтон» в последних играх потерпел три поражения подряд с разницей шайб 5-14. «Вашингтон» располагается на 11-й строчке, набрав 50 очков в 46 играх. В следующем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Даллас Старз». Встреча состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 27 января в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин сыграл 43 встречи, где забросил восемь шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 29 очков.