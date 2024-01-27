Вратарь «Торонто» Самсонов: не скажу, что я вернулся или не вернулся

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов оценил своё состояние после того, как вернулся из АХЛ, где встречи не проводил, но пытался наладить свою игру.

«Нужно расслабиться, чтобы двигаться легче и быстрее. Это было важно для меня. Не скажу, что я вернулся или не вернулся. Я воспринимаю происходящее момент за моментом, день за днём», — приводит слова Самсонова Sportsnet.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья провёл 18 матчей, в которых отражал 87,5% бросков, пропуская в среднем 3,45 шайбы за игру. 31 декабря «Торонто» выставлял голкипера на драфт отказов, однако затем, после прохождения игроком данной процедуры, он вернулся в состав команды после командировки в АХЛ.