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Вратарь «Торонто» Самсонов: не скажу, что я вернулся или не вернулся

Вратарь «Торонто» Самсонов: не скажу, что я вернулся или не вернулся
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов оценил своё состояние после того, как вернулся из АХЛ, где встречи не проводил, но пытался наладить свою игру.

«Нужно расслабиться, чтобы двигаться легче и быстрее. Это было важно для меня. Не скажу, что я вернулся или не вернулся. Я воспринимаю происходящее момент за моментом, день за днём», — приводит слова Самсонова Sportsnet.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья провёл 18 матчей, в которых отражал 87,5% бросков, пропуская в среднем 3,45 шайбы за игру. 31 декабря «Торонто» выставлял голкипера на драфт отказов, однако затем, после прохождения игроком данной процедуры, он вернулся в состав команды после командировки в АХЛ.

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