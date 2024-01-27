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«Спартак» — «Динамо»: кто победит в московском дерби?

Сегодня, 27 января, в Москве состоится столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» примет «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Спартак» — «Динамо»: кто победит в московском дерби?»

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались пять раз. В трёх матчах лучше оказывались красно-белые (4:3 ОТ, 8:7 ОТ, 6:3), в двух матчах победу праздновали подопечные Алексея Кудашова (6:3, 3:2 ОТ).

«Спартак» после 56 сыгранных матчей набрал 72 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 76 результативными баллами в активе — на третьей строчке Запада.