Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» — «Динамо»: кто победит в московском дерби?

«Спартак» — «Динамо»: кто победит в московском дерби?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 января, в Москве состоится столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» примет «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Спартак» — «Динамо»: кто победит в московском дерби?»

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались пять раз. В трёх матчах лучше оказывались красно-белые (4:3 ОТ, 8:7 ОТ, 6:3), в двух матчах победу праздновали подопечные Алексея Кудашова (6:3, 3:2 ОТ).

«Спартак» после 56 сыгранных матчей набрал 72 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 76 результативными баллами в активе — на третьей строчке Запада.

Материалы по теме
Судьба Кудашова и главных звёзд. Что на самом деле сейчас происходит в «Динамо»?
Судьба Кудашова и главных звёзд. Что на самом деле сейчас происходит в «Динамо»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android