Судьба Кудашова и главных звёзд. Что на самом деле сейчас происходит в «Динамо»?

Российский тренер не опасается за своё место. Вот только заплатить Гусеву и Уилу придётся в разы больше. Это не шантаж, а хоккейный бизнес.

На этой неделе в российской прессе с новой силой разгорелось обсуждение дальнейшего будущего главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова. Появилась информация, согласно которой спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин встречался с руководством московского клуба и ставил вопрос о продлении контрактов с собой и тренерским штабом Кудашова.

После резонансного поражения динамовцев от «Спартака» (3:6) многие восприняли эти сведения особенно негативно. Ведь всё можно было перекрутить и переиначить так, словно Сопин и Кудашов, переживая за сохранение исключительно своих рабочих мест в клубе, пытаются заранее подстраховать себя и обезопасить своё будущее в команде долгосрочными контрактами. При этом ещё ничего не выиграв и ничего не добившись. Но что на самом деле происходит в «Динамо»?

Сначала к конкретным фактам. В отличие от прошлого чемпионата, на этот раз президент-председатель совета директоров московского «Динамо» в межсезонье чётко и публично проговорил поставленную задачу перед тренерским штабом Кудашова на нынешний чемпионат.

«Во-первых, есть регулярный чемпионат, в котором производится набор очков. Нужно стремиться к тому, чтобы попасть в тройку сильнейших нашего чемпионата по набранным очкам. Второе – в плей-офф перед командой ставится задача попадания в полуфинал/финал Кубка Гагарина. Вот эти две задачи на новый сезон ставятся перед Кудашовым, его тренерским штабом и всей командой. Мы беседовали с командой, и они всё это понимают», — сказал Воронин в интервью «Чемпионату».

Важно понимать, что ни Сопин, ни тем более Кудашов не пытаются заранее снять с себя ответственность за решение поставленной задачи в плей-офф. Оба специалиста прекрасно понимают, что главное в хоккее – это вовсе не количество очков в регулярке, а борьба за Кубок Гагарина.

«Результат важен всегда, но сейчас особенно. Я понимаю», — говорил Кудашов в декабрьском интервью «Спорт-экспрессу».

Так что же происходит и что стоит за информацией об активизации переговоров о продлении контрактов, если все понимают правила игры? На самом деле, никаких реальных переговоров о продлении соглашений с тренерским штабом между Сопиным и советом директоров в этом сезоне не велось. Разговор (не переговоры) на эту тему действительно поднимался. Последний раз в конце декабря. Месяц назад! И его суть заключалась совсем в другой истории, а не в якобы шантаже клуба со стороны его главного тренера.

Официально трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая, но все прекрасно понимают, что реально уже к началу февраля действительно топовые клубы определяются со своими составами. Да, такова реальность хоккейного бизнеса. Ещё в начале зимы начинаются первые разговоры с представителями главных свободных агентов предстоящего межсезонья, а к сегодняшней дате многие уже успевают получить предварительное согласие на переход летом.

Если вы откроете список лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, то в первой пятёрке увидите сразу двух хоккеистов московского «Динамо». 31-летний Никита Гусев проводит выдающуюся регулярку и уже успел переписать многие рекорды столичной команды. А совсем скоро должен пасть многолетний рекорд Сергея Мозякина (85 очков) по результативным действиям в одном регулярном чемпионате КХЛ. Сейчас Гусев с 72 баллами возглавляет список бомбардиров, а на четвёртой строчке располагается его партнёр по звену 31-летний Джордан Уил (62 очка). Качественный сезон проводит и ещё один канадский нападающий Эрик О’Делл (45 баллов).

Седрик Пакетт, Джордан Уил и Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

У всех трёх хоккеистов истекают контракты с «Динамо», и в декабре с ними можно было переподписать соглашения на улучшенных условиях. Кто-то хотел увеличения зарплаты на 10-15 миллионов, но в первую очередь всё упиралось в подписание неоднолетних контрактов. Речь шла о двух- или трёхлетних соглашениях. Подписать их можно ещё и сейчас, но месяц назад Сопин и агенты хоккеистов практически обо всём договорились. На тот момент переподписать контракты можно было на максимально выгодных условиях для клуба, потому что те же Гусев и Уил получают реальное удовольствие от пребывания в столичной команде и от совместной игры в одном сочетании. Оба хотят продолжать играть и дальше рядом, но что будет с «Динамо»?

После обсуждения финансовой стороны вопроса всё упёрлось в обсуждение того самого будущего всего столичного клуба. Пресловутый вектор развития «Динамо» за последние несколько лет менялся так часто, поэтому нет никакой гарантии, что через несколько месяцев не последует резкая смена курса? Кто будет главным тренером? Кто будет моим партнёром? С кем я буду играть в большинстве? Именно такие вопросы крутятся в головах главных звёзд команды.

Глупо и в корне неправильно думать, что главная цель хоккеиста топ-величины – это просто подписать контракт на большое количество миллионов, а потом спокойно курить бамбук. В каждом соглашении есть ещё и бонусная часть, которую необходимо выбить на льду. И одно дело, если ты продолжаешь играть с партнёром сопоставимого класса и пользуешься доверием прекрасно знакомого тебе тренерского штаба, и совсем другое дело, если всё нужно начинать с чистого листа и ещё непонятно с кем.

«Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что может в один прекрасный момент пойти не так под руководством какого-нибудь другого тренера – тому же Гусеву прекрасно известно на своём негативном примере. Именно в этом и был главный камень преткновения. Игрокам такого уровня нужны стабильность и чёткое представление о завтрашнем дне. Отсутствие контракта с Кудашовым и ещё один важный момент – отсутствие какого-либо рабочего плана B, С, D на случай замены тренера – и затормозили продление контрактов с ключевыми хоккеистами, вокруг которых сейчас строится игра «Динамо». Если вас не устраивает текущая работа Кудашова или вы действительно хотите дождаться завершения плей-офф, то это в конечном счёте ваше полное право как руководителей клуба. Вот только самое интересное, что у боссов бело-голубых вообще нет понимания, кем менять Кудашова в случае неудачи. Никакого запасного пути.

В итоге сейчас руководство «Динамо» отложило переговоры со своими хоккеистами до завершения сезона, вот только потом не стоит удивляться, что запросы игроков в апреле будут радикальным образом отличаться от их декабрьских пожеланий. Если Кудашов и его команда выполнит поставленную задачу на сезон, тогда Гусев и компания естественным образом будут просить ещё более существенного увеличения зарплаты. И кто их за это осудит? Желание отложить вопрос на потом обойдётся клубному бюджету в серьёзную копеечку, а если новые запросы вдруг окажутся не по карману, тогда «Динамо» вновь останется у разбитого корыта. Потому что игроков уровня Гусева на рынке КХЛ можно пересчитать по пальцам неполной одной руки. И в случае его ухода менять его будет просто некем.

И, кстати, кто сказал, что в случае решения поставленной задачи продолжение работы в «Динамо» будет единственным вариантом для самого Кудашова? Сразу в нескольких топ-клубах лиги весной практически наверняка освободятся тренерские позиции, на которые сможет претендовать тренер, чьи и без того высокие акции в хоккейном мире по итогам этого сезона могут возрасти до небес. И тогда «Динамо» может остаться совсем не у дел, если условный Гусев просто захочет перейти в новую команду того тренера, под руководством которого он идёт на лучший сезон в карьере. А значит, всё снова придётся начинать заново. И это тоже законы хоккея.