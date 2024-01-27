Карбери призвал звёзд «Вашингтона» повысить уровень игры после трёх подряд поражений

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после трёх подряд поражений на выезде призвал собраться звёздных хоккеистов «столичных» перед заключительной игрой выездной серии с «Даллас Старз».

«Мы отчаянно нуждаемся в них (звёздных игроках. – Прим. «Чемпионата»). Этот призыв не только с точки зрения их влияния на ритм игры или общего поведения. Они нужны нам на льду. Необходимо, что они были четырьмя, пятью, шестью лучшими игрокам на льду для обеих команд. В такие моменты, когда вы сталкиваетесь с трудностями и отчаянно пытаетесь найти себя, как команда, у хороших клубов есть свои лидеры,

демонстрирующие себя в важные моменты. Забрасывать важные шайбы или играть по-крупному? Это не всегда то, о чём мы думаем. Это может быть и важная игра в обороне.

Я всегда хочу покидать важные матчи со словами: «Вау, лучшие игроки на льду. Эти три парня. Я могу вспомнить десять разных моментов, которые бросились мне в глаза». Это то, чего мы ждём от них», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, сегодня, 27 января, «Вашингтон» проведёт гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Начало – 22:00 мск. «Столичные», набрав 50 очков в 46 матчах, занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Даллас» (64) – четвёртый на Западе.