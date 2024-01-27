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Карбери призвал звёзд «Вашингтона» повысить уровень игры после трёх подряд поражений

Карбери призвал звёзд «Вашингтона» повысить уровень игры после трёх подряд поражений
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после трёх подряд поражений на выезде призвал собраться звёздных хоккеистов «столичных» перед заключительной игрой выездной серии с «Даллас Старз».

«Мы отчаянно нуждаемся в них (звёздных игроках. – Прим. «Чемпионата»). Этот призыв не только с точки зрения их влияния на ритм игры или общего поведения. Они нужны нам на льду. Необходимо, что они были четырьмя, пятью, шестью лучшими игрокам на льду для обеих команд. В такие моменты, когда вы сталкиваетесь с трудностями и отчаянно пытаетесь найти себя, как команда, у хороших клубов есть свои лидеры,

демонстрирующие себя в важные моменты. Забрасывать важные шайбы или играть по-крупному? Это не всегда то, о чём мы думаем. Это может быть и важная игра в обороне.

Я всегда хочу покидать важные матчи со словами: «Вау, лучшие игроки на льду. Эти три парня. Я могу вспомнить десять разных моментов, которые бросились мне в глаза». Это то, чего мы ждём от них», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, сегодня, 27 января, «Вашингтон» проведёт гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Начало – 22:00 мск. «Столичные», набрав 50 очков в 46 матчах, занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Даллас» (64) – четвёртый на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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