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П. Воробьёв — о Сергее Фёдорове: хорошо работает, два Кубка Гагарина с ЦСКА уже выиграл

П. Воробьёв — о Сергее Фёдорове: хорошо работает, два Кубка Гагарина с ЦСКА уже выиграл
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Известный российский тренер Пётр Воробьёв оценил работу 54-летнего соотечественника Сергея Фёдорова, возглавляющего московский ЦСКА.

«Удивлён ли назначением Сергея Фёдорова в ЦСКА? Совершенно не удивлён. Я всегда ловлю интервью с ним, стараюсь не пропускать. Он очень вдумчивый парень. Хорошо работает, два Кубка Гагарина с ЦСКА уже выиграл. Просто так такого результата не добьёшься, даже несмотря на сильный состав», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА под руководством Фёдорова занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 61 очко в 55 матчах. В прошлом матче красно-синие крупно уступили на выезде санкт-петербургскому СКА (1:5).

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате» уже сегодня в 10:00 мск.
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