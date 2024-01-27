Кудашов – об идее с Моторыгиным в запасе под буллиты: сколько игр осталось в сезоне?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил идею оставлять 21-летнего российского голкипера бело-голубых Максима Моторыгина в запасе на случай серии штрафных бросков после поражения от московского «Спартака» (3:4 Б).

«Нет ли идеи держать Моторыгина на лавке ради буллитов? Сколько игр осталось до конца сезона? Никаких буллитов не будет.

Уверен, что больше не сыграем буллиты в этом сезоне? Нет, ну, может быть, буллиты и будут, но всё равно какая разница? Всё равно все команды готовятся по-другому. Почему вратаря меняют? Из-за того, чтобы выиграть, но ещё и из-за того, что не будет овертаймов «три на три», поэтому какая разница, кто как играет.

Беспокоит ли, что у Коновалова не получается с выходами «один на один»? Да не то что не получается. Это просто пока так идёт. Мы же видим, что происходит на тренировках. Он берёт буллиты и довольно неплохо, но бывает такое», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.