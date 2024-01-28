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Овечкин забросил шайбу за «Вашингтон», прервав безголевую серию

Овечкин забросил шайбу за «Вашингтон», прервав безголевую серию
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Шайба россиянина помогла столичному клубу отыграться со счёта 2:4 и перевести матч в овертайм. Но в дополнительное время «Даллас» дожал соперника и победил со счётом 5:4.

Отметим, что ранее Овечкин не мог забросить на протяжении восьми матчей кряду в НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 38-летний Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 30 (9+21) результативными действиями при показателе полезности «-15». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1390 матчей и 1514 (830+684) результативных действий. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

Ранее Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей.

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