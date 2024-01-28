Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» переиграть «Нэшвилл»

Сегодня, 28 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. Последний оформил ещё и голевую передачу. В составе «Нэшвилла» голом отметился Колтон Сиссонс.
После 45 матчей «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции с 59 очками. «Нэшвилл» расположился на восьмой строчке на Западе, набрав 53 очко в 49 играх.
Отметим, для «Эдмонтона» эта победа стала 16-й подряд в НХЛ.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Нэшвилл» отправится в гости к «Оттаве Сенаторз».
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