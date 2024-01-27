«Эдмонтон» в трёх шагах от вечного рекорда! 6 самых длинных победных серий в истории НХЛ

На днях «Эдмонтон» одержал 15-ю победу подряд и продолжил приближаться к рекорду НХЛ по этому показателю. «Ойлерз» уже побили рекорд среди канадских команд, но останавливаться на достигнутом Макдэвид и компания точно не планируют. Во-первых, в борьбе за плей-офф ещё далеко ничего не решено по причине того, что команда ужасно начала сезон, болтаясь в одно время в хвосте турнирной таблицы, поэтому необходимого очкового запаса не приобрела до сих пор. Во-вторых, рекорды – это хлеб НХЛ, подсвечиванием которых они зарабатывают нереальное количество различных дивидендов. Болельщики в России это точно понимают, включая матчи «Вашингтона» явно не для того, чтобы узнать, как Спенсер Карбери видоизменил команду после межсезонья и первой половины регулярного чемпионата.

Но в XXI веке были уже три команды, которые на расстоянии вытянутой руки приближались к рекорду, однако побить его так и не смогли. А какие команды, помимо «Эдмонтона», выдавали впечатляющие победные серии, которые навсегда остались в летописи НХЛ? Давайте узнаем.

«Бостон Брюинз» 1929-1930 — 14 побед подряд

Пока в Америке вовсю начинала разгораться Великая депрессия, погубившая жизни десятки (а то и сотни) тысяч людей и навсегда изменившая мировое устройство, «Брюинз» переживали свои первые исторические успехи, и этот период депрессивным явно не назовёшь. В сезоне-1928/1929 команда выиграла свой первый Кубок Стэнли, переиграв в финале «Нью-Йорк Рейнджерс». Главный тренер команды, Сай Деннени, ушёл в отставку после победного сезона, а команду вновь возглавил Арт Росс, в честь которого назван приз лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата.

Помимо Росса, ещё четыре человека из того состава стали членами Зала хоккейной славы: Куни Вейланд, Дит Клэппер, Микки МакКей и Тайни Томпсон. Поистине великая команда.

«Бостон» начал победную серию 30 ноября, переиграв «Питтсбург Пайрэтс» со счётом 3:2, и не проигрывал до 11 января, пока на их пути не встал «Нью-Йорк Американс», не переигравший «Брюинс» с тем же счётом. На тот момент «Бостон» установил рекорд лиги по продолжительности победной серии, который побьёт через 52 года команда, речь о которой пойдёт ниже.

Однако до кубка той команде добраться не удалось, в финале «Монреаль» оказался сильнее в обоих матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» 2009-2010 — 14 побед подряд

Знаменательный год для «Вашингтона» сразу по нескольким причинам: во-первых, команда в первый раз в своей истории стала обладателем Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата, во-вторых, Александр Овечкин стал полноправным капитаном, коим он является до сих пор.

Именно с этой сборкой «Вашингтона» болельщики связывали свои самые большие надежды, потому что команда, ведомая Овечкиным, Бекстрёмом и Сёминым, действительно была грозой НХЛ.

Овечкина назначили капитаном 5 января, а уже с 13 января началось победное шествие «Кэпиталз», которое останется как в истории «Вашингтона», так и в истории лиги. Команда рвалась за первым местом, а Овечкин мог собрать россыпь индивидуальных наград, но нет: Ови выиграл только «Тед Линдсей Эворд». Кросби и Стэмкос забрали «Морис Ришар», а «Арт Росс» ушёл к Хенрику Седину. Серия прервалась 10 февраля в матче с «Монреалем», который столичные проиграли только в овертайме.

И как символично, что из плей-офф «Вашингтон» выбили именно «Канадиенс», отыгравшись с 1:3 в первом раунде.

Овечкин в матче против «Монреаля» Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Нью-Йорк Айлендерс» 1981-1982 — 15 побед подряд

К сезону-1981/1982 «Айлендерс» подошли с отличным багажом: команда два раза подряд выиграла Кубок Стэнли, имея все шансы войти в историю как команда-династия.

Команда в наличии имелась действительно мощная: Майк Босси, Брайан Троттье, Кларк Гиллис, Денис Потвин, Билли Смит. Все они позднее окажутся в Зале хоккейной славы.

Команда уверенно шла всю регулярку в лидерах своего дивизиона, но с 21 января по 20 февраля решили упрочить наверняка своё лидерство, не проиграв ни разу за месяц, одержав на отрезке 15 побед подряд, забросив 98 шайб. Показатель сумасшедшей результативности 80-х во всей красе. Таким образом, только через 52 года рекорд «Бостона» был бит. После этого команда проиграла лишь 3 из 21 матча до конца гладкой части сезона.

В плей-офф «Айлендерс» тоже не встретили особого сопротивления, проиграв лишь 4 матча из 19, и выиграли свой третий кубок подряд.

«Питтсбург Пингвинз» 2012-2013 — 15 побед подряд

Сезон-2012/2013 был сокращённым по причине локаута и начался только в январе. Команда, как и все последние годы до этого, была отлично укомплектована: Кросби, Малкин, Флёри, Орпик. Почти все в самом расцвете своих сил.

Победная серия «Питтсбурга» датирована строго одним месяцем – мартом. Именно после поражения в последней игре февраля с «Каролиной» началась серия, а в первой игре апреля она прервалась после поражения от «Баффало». Стоит заметить, что почти все матчи на том отрезке пропустил Евгений Малкин, который дважды выбывал из-за травмы. Но и без одного из своих лидеров «Пингвинз» хорошо справлялись, вытаскивая порой безнадёжные игры, отыгрываясь с минус 2 и минус 3. А в конце марта и вовсе взорвали трансферный рынок, подписав легенду «Калгари» Джерома Игинлу.

Кросби стал первой звездой марта, но индивидуальных наград кот наплакал: так же, как у Овечкина три года назад, только «Тед Линдсей».

«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» Фото: Elise Amendola/AP/ТАСС

Пройдя два раунда плей-офф, «Питтсбург» был разбит «Бостоном» в четырёх играх в финале конференции.

«Коламбус Блю Джекетс» 2016-2017 — 16 побед подряд

Для некоторых, наверное, большое откровение увидеть здесь «Коламбус», который и близко не являлся командой, которая способна на такие подвиги. Однако это хоккей, как бы банально это ни звучало, здесь возможно всё.

Команда, ведомая Аткинсоном, Веренски, Саадом, Фолиньо, Сетом Джонсом и Сергеем Бобровским, почти смогла сломить вечный рекорд, установленный командой, речь о которой пойдёт ниже.

Игроки «Коламбус Блю Джекетс» Фото: Aaron Doster/Zuma/ТАСС

29 ноября «Коламбус» начал своё победное шествие, разгромив «Тампу» со счётом 5:1. «Блю Джекетс» играли в меру своих возможностей, побеждая зачастую с минимальным преимуществом. Досталось разве что «Питтсбургу», который был разгромлен 1:7. А удержать рекорд «Питтсбурга» позволили заклятые враги «Пингвинз» – «Вашингтон», который разнёс «Коламбус» 5 января со счётом 5:0.

Все эксперты задавались вопросом: что сможет показать команда-выскочка под предводительством Джона Тортореллы в плей-офф, однако дальше сопутствовало только невезение. «Жакеты» попали на тот самый «Питтсбург», который уверенной поступью двигался к своему второму кубку подряд, и ничего не смогли им противопоставить, проиграв серию в пяти матчах.

Зато Сергей Бобровский выиграл свою вторую «Везину» в карьере.

«Питтсбург Пингвинз» 1992-1993 — 17 побед подряд

Вот мы и перешли к рекордсменам, за которыми так отчаянно сейчас идут «Ойлерз».

«Питтсбург», ведомый Марио Лемье, последние два года неизменно брал кубок, и мотивация на этот сезон была абсолютно понятной: нужно становиться командой-династией. По именам всё просто прекрасно: Лемье, Ягр, Фрэнсис, Стивенс, Токкет. Главный тренер – легендарный Скотти Боумэн.

В январе месяце команду, как и всё хоккейное сообщество, посетила страшная новость: у Лемье обнаружили лимфогранулематоз, и, казалось бы, уже никакой речи о хоккее идти не может. Однако Марио вернулся спустя два месяца и приложил руку к величайшей победной серии в истории НХЛ. Команда не уступала с 9 марта, когда переиграли 3:2 «Бостон», до 14 апреля, когда сыграли вничью с «Нью-Джерси». Что самое обидное, это был последний матч «Питтсбурга» в регулярном чемпионате.

Легендарный №66 — Марио Лемье Фото: Paul Hurschmann/AP/ТАСС

Однако завоевать третий кубок подряд было не суждено: «Питтсбург» проиграл в семи матчах «Айлендерс» во втором раунде и закончил сезон.