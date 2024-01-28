Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» приблизился к рекордной победной серии в НХЛ

«Эдмонтон» приблизился к рекордной победной серии в НХЛ
Комментарии

28 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.

Для «Эдмонтона» эта победа стала 16-й кряду. «Ойлерз» повторили вторую по длительности серию побед в истории лиги, которая принадлежит «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2016/17.

Отметим, рекорд НХЛ принадлежит «Питтсбург Пингвинз», который в сезоне-1992/93 одержал 17 побед подряд.

После 45 матчей «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции с 59 очками. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Вегас Голден Найтс» 6 февраля, а в игре с «Анахаймом» 9 февраля канадский клуб может установить новый рекорд НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 07:55 (pp)     2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:39 (pp)     3:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 49:12     3:1 Сиссонс (Евангелиста, Смит) – 53:25     4:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 56:41    
Материалы по теме
«Эдмонтон» в трёх шагах от вечного рекорда! 6 самых длинных победных серий в истории НХЛ
«Эдмонтон» в трёх шагах от вечного рекорда! 6 самых длинных победных серий в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android