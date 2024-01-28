«Эдмонтон» приблизился к рекордной победной серии в НХЛ
Поделиться
28 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.
Для «Эдмонтона» эта победа стала 16-й кряду. «Ойлерз» повторили вторую по длительности серию побед в истории лиги, которая принадлежит «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2016/17.
Отметим, рекорд НХЛ принадлежит «Питтсбург Пингвинз», который в сезоне-1992/93 одержал 17 побед подряд.
После 45 матчей «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции с 59 очками. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Вегас Голден Найтс» 6 февраля, а в игре с «Анахаймом» 9 февраля канадский клуб может установить новый рекорд НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 07:55 (pp) 2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:39 (pp) 3:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 49:12 3:1 Сиссонс (Евангелиста, Смит) – 53:25 4:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 56:41
Комментарии
- 28 января 2024
-
04:47
-
03:37
-
02:42
-
01:54
-
01:35
-
01:14
-
01:00
-
00:56
-
00:53
- 27 января 2024
-
23:59
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:50
-
20:36
-
20:11
-
20:05
-
19:51
-
19:17
-
19:05
-
18:51
Партнерский контент