«Эдмонтон» приблизился к рекордной победной серии в НХЛ

28 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.

Для «Эдмонтона» эта победа стала 16-й кряду. «Ойлерз» повторили вторую по длительности серию побед в истории лиги, которая принадлежит «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2016/17.

Отметим, рекорд НХЛ принадлежит «Питтсбург Пингвинз», который в сезоне-1992/93 одержал 17 побед подряд.

После 45 матчей «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции с 59 очками. Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Вегас Голден Найтс» 6 февраля, а в игре с «Анахаймом» 9 февраля канадский клуб может установить новый рекорд НХЛ.