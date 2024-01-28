24 сейва Самсонова помогли «Торонто» одолеть на выезде «Виннипег»
Поделиться
В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» обыграли на выезде «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.
В воротах «Торонто» полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, на счету которого 24 отражённых броска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Сэмберг – 04:13 1:1 Ривз (Грегор) – 19:11 1:2 Таварес (Райлли, Марнер) – 41:54 (pp) 1:3 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 55:28 (pp) 1:4 Бенуа – 58:22 2:4 Эпплтон (Иафалло, Моррисси) – 59:48
Комментарии
- 28 января 2024
-
06:32
-
06:17
-
05:51
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
05:36
-
04:47
-
03:37
-
02:42
-
01:54
-
01:35
-
01:14
-
01:00
-
00:56
-
00:53
- 27 января 2024
-
23:59
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:50
Партнерский контент