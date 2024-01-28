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24 сейва Самсонова помогли «Торонто» одолеть на выезде «Виннипег»

24 сейва Самсонова помогли «Торонто» одолеть на выезде «Виннипег»
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» обыграли на выезде «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В воротах «Торонто» полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, на счету которого 24 отражённых броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Сэмберг – 04:13     1:1 Ривз (Грегор) – 19:11     1:2 Таварес (Райлли, Марнер) – 41:54 (pp)     1:3 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 55:28 (pp)     1:4 Бенуа – 58:22     2:4 Эпплтон (Иафалло, Моррисси) – 59:48    
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