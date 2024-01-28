24 сейва Самсонова помогли «Торонто» одолеть на выезде «Виннипег»

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» обыграли на выезде «Виннипег Джетс» со счётом 4:2.

В воротах «Торонто» полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, на счету которого 24 отражённых броска.

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