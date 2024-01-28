Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» после 0:2

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» уступили со счётом 2:7 «Нью-Йорк Рейнджерс».
Старт игры остался за «сенаторами», которые открыли счёт на 12-й минуте, а после перерыва удвоили своё преимущество. Однако в дальнейшем на площадке доминировали «Рейнджерс», которые на интервале с 26-й по 32-ю минуту забросили четыре шайбы, на 37-й добавив к ним пятую. На 58-й минуте нью-йоркцы добили соперника ещё двумя голами, первый из которых в пустые ворота забил российский нападающий Артемий Панарин.
Также на счету Панарина две результативные передачи — на первую и третью заброшенные шайбы «Рейнджерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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