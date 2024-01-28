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Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» после 0:2

Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» после 0:2
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в столице Канады Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Оттава Сенаторз» уступили со счётом 2:7 «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Старт игры остался за «сенаторами», которые открыли счёт на 12-й минуте, а после перерыва удвоили своё преимущество. Однако в дальнейшем на площадке доминировали «Рейнджерс», которые на интервале с 26-й по 32-ю минуту забросили четыре шайбы, на 37-й добавив к ним пятую. На 58-й минуте нью-йоркцы добили соперника ещё двумя голами, первый из которых в пустые ворота забил российский нападающий Артемий Панарин.

Также на счету Панарина две результативные передачи — на первую и третью заброшенные шайбы «Рейнджерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Жиру) – 11:43     2:0 Чикран (Батерсон, Шабо) – 21:24 (pp)     2:1 Лафреньер (Панарин, Фокс) – 25:51     2:2 Крайдер (Зибанеджад) – 28:33     2:3 Джонс (Панарин, Трочек) – 29:12     2:4 Бродзински (Джонс, Кайлли) – 31:16     2:5 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:54     2:6 Панарин (Лафреньер) – 57:17     2:7 Какко (Бродзински, Густафссон) – 57:52    
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