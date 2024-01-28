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Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
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Сегодня, 28 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» в Тампе завершилась со счётом 6:3.

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Таким образом на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо», в активе которого 84 (31+53) очка и выйти на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Хедман, Рэддиш) – 21:09     2:0 Хагель (Хедман, Пол) – 30:40     2:1 Палат (Хишир, Hatakka) – 42:49     3:1 Стэмкос (Пербикс, Кучеров) – 43:49     3:2 Братт (Хишир) – 47:19     4:2 Пойнт – 53:52     4:3 Тоффоли (Палат, Немец) – 57:22     5:3 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:21     6:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 59:06    

Отметим, что в ближайшем очном матче «Тампа-Бэй» и «Колорадо» сойдутся друг с другом 16 февраля на домашнем льду «Лайтнинг». «Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции.

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