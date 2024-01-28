Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Сегодня, 28 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» в Тампе завершилась со счётом 6:3.

Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Таким образом на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо», в активе которого 84 (31+53) очка и выйти на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Отметим, что в ближайшем очном матче «Тампа-Бэй» и «Колорадо» сойдутся друг с другом 16 февраля на домашнем льду «Лайтнинг». «Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции.