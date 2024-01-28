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Хет-трик Бёзера помог «Ванкуверу» отыграть три шайбы и одержать победу над «Коламбусом»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Коламбусом». Волевую победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:4 в овертайме.

Голом в составе «Коламбуса» отметился российский нападающий Кирилл Марченко. На счету Егора Чинахова результативная передача. «Блю Джекетс» вели после второго периода со счётом 4:1, однако «Ванкувер» в течение шести с небольшим минут третьего периода сумел сравнять счёт, трижды забив в большинстве. Хет-трик оформил нападающий «Кэнакс» Брок Бёзер. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Калгари» на своей площадке с минимальным счётом обыграл «Чикаго» — 1:0.