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Хет-трик Бёзера помог «Ванкуверу» отыграть три шайбы и одержать победу над «Коламбусом»

Хет-трик Бёзера помог «Ванкуверу» отыграть три шайбы и одержать победу над «Коламбусом»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Коламбусом». Волевую победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Тексье (Сиверсон) – 24:30 (sh)     0:2 Курали (Тексье, Дэнфорт) – 26:14     1:2 Бёзер (Миллер, Зутер) – 35:20     1:3 Бин (Чинахов) – 37:27     1:4 Марченко (Годро, Веренски) – 38:24 (pp)     2:4 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 41:11 (pp)     3:4 Бёзер (Зутер, Хьюз) – 43:24 (pp)     4:4 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 46:28 (pp)     5:4 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 64:01    

Голом в составе «Коламбуса» отметился российский нападающий Кирилл Марченко. На счету Егора Чинахова результативная передача. «Блю Джекетс» вели после второго периода со счётом 4:1, однако «Ванкувер» в течение шести с небольшим минут третьего периода сумел сравнять счёт, трижды забив в большинстве. Хет-трик оформил нападающий «Кэнакс» Брок Бёзер. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Калгари» на своей площадке с минимальным счётом обыграл «Чикаго» — 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Линдхольм (Шарангович, Кадри) – 35:55 (pp)    
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