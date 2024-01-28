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Мэттьюс быстрее всех в истории «Торонто» набрал 600 очков, побив недавний рекорд Марнера

Мэттьюс быстрее всех в истории «Торонто» набрал 600 очков, побив недавний рекорд Марнера
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Виннипегом». Этот гол стал 40-м для американца в текущем сезоне.

26-летний Мэттьюс добрался до отметки в 600 очков за карьеру. Таким образом, американский нападающий быстрее всех в истории «Торонто» набрал 600 очков за клуб. На это Мэттьюсу потребовалось 527 матчей. Он побил недавно установленный рекорд Митчелла Марнера, который набрал своё 600-е очко в 548-й игре. Третий результат в истории клуба показал Дэррил Ситтлер (584 игры).

В текущем сезоне на счету Мэттьюса 46 матчей, в которых он забросил 40 шайб и отдал 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Мэттьюс набрал 600 очков — забил 339 голов и отдал 261 результативную передачу.

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