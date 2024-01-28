«Будто все голы забили до Нового года». Болякин – о поражении «Барыса» от «Ак Барса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин высказался о причинах поражения от казанского «Ак Барса» (1:3) в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра была. Создали опять достаточно много моментов. Но какая-то полоса невезения идёт. Я поговорил с ребятами о том, что надо активнее работать на пятаке, на добиваниях. Не можем преодолеть этот барьер — будто все голы забили до Нового года. Надо быть наглее, идти, лезть, научиться забивать «мусорные» голы», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) остался на последней, 12-й строчке.