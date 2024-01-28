Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будто все голы забили до Нового года». Болякин – о поражении «Барыса» от «Ак Барса»

«Будто все голы забили до Нового года». Болякин – о поражении «Барыса» от «Ак Барса»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин высказался о причинах поражения от казанского «Ак Барса» (1:3) в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра была. Создали опять достаточно много моментов. Но какая-то полоса невезения идёт. Я поговорил с ребятами о том, что надо активнее работать на пятаке, на добиваниях. Не можем преодолеть этот барьер — будто все голы забили до Нового года. Надо быть наглее, идти, лезть, научиться забивать «мусорные» голы», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) остался на последней, 12-й строчке.

Материалы по теме
Билялетдинов – о матче с «Барысом»: «Ак Барс» работал на результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android