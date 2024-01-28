Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Северсталь» с крупным счётом в выездном матче
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счётом 6:2.
В составе красно-синих дублем отметился Максим Мамин, ещё по шайбе на счету Павла Карнаухова, Владислава Каменева, Михаила Григоренко и Тахира Мингачёва. У «Северстали» отличились Руслан Абросимов и Данил Аймурзин.
Таким образом, ЦСКА благодаря этой победе обходит «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Сергея Фёдорова 63 очка в 56 матчах, у «Северстали» — аналогичные показатели. Однако из-за количества побед в основное время впереди армейцы (26 против 24).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Провольнев) – 23:16 (5x5) 0:2 Карнаухов (Слепышев, Нестеров) – 25:09 (5x4) 1:2 Абросимов (Лишка, Коростелёв) – 27:12 (5x5) 1:3 Мамин (Светлаков, Диц) – 36:30 (5x5) 2:3 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 37:55 (5x5) 2:4 Каменев (Мамин, Диц) – 45:37 (5x4) 2:5 Григоренко (Уильямс) – 47:46 (5x5) 2:6 Мингачёв – 47:57 (5x5)
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