Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Северсталь» с крупным счётом в выездном матче

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счётом 6:2.

В составе красно-синих дублем отметился Максим Мамин, ещё по шайбе на счету Павла Карнаухова, Владислава Каменева, Михаила Григоренко и Тахира Мингачёва. У «Северстали» отличились Руслан Абросимов и Данил Аймурзин.

Таким образом, ЦСКА благодаря этой победе обходит «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Сергея Фёдорова 63 очка в 56 матчах, у «Северстали» — аналогичные показатели. Однако из-за количества побед в основное время впереди армейцы (26 против 24).