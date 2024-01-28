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«Сочи» прервал трёхматчевую победную серию, уступив «Куньлуню» в овертайме

«Сочи» прервал трёхматчевую победную серию, уступив «Куньлуню» в овертайме
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В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3, которая прервала трёхматчевую удачную серию хозяев.

В основное время в составе «Куньлуня» дублем отметился 31-летний канадский нападающий, имеющий китайский паспорт, Люк Локхарт, также отличился Брэндон Ип. У «Сочи» забрасывали Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В овертайме победу «Куньлуню» принёс Паркер Фу.

Примечательно, что хоккеисты «Сочи» в этой игре сумели отыграться с 0:3, однако всё же уступили за пределами основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Куньлунь», набрав 42 очка в 57 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» (43) – на девятой строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Макмиллан, Вон) – 07:20 (5x4)     0:2 Локхарт (Броссо) – 15:30 (5x5)     0:3 Ип (Челиос) – 36:03 (5x5)     1:3 Грэм (Хуснутдинов, Тянулин) – 38:37 (5x5)     2:3 Чебыкин (Хуснутдинов, Мичков) – 41:36 (5x5)     3:3 Хуснутдинов (Тянулин, Мичков) – 48:12 (5x5)     3:4 Фу (Челиос) – 63:29 (3x3)    
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