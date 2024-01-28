«Сочи» прервал трёхматчевую победную серию, уступив «Куньлуню» в овертайме

В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3, которая прервала трёхматчевую удачную серию хозяев.
В основное время в составе «Куньлуня» дублем отметился 31-летний канадский нападающий, имеющий китайский паспорт, Люк Локхарт, также отличился Брэндон Ип. У «Сочи» забрасывали Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В овертайме победу «Куньлуню» принёс Паркер Фу.
Примечательно, что хоккеисты «Сочи» в этой игре сумели отыграться с 0:3, однако всё же уступили за пределами основного времени.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Куньлунь», набрав 42 очка в 57 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» (43) – на девятой строчке.
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