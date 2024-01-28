Якубов: в раздевалке ЦСКА был небольшой разговор. Наши лидеры не имеют права так играть

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал победу армейцев в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (6:2).

«Мы знали, что «Северсталь» – хорошая, интересная команда, которая играет в современный хоккей. Хоть ребята и молодые, но очень дерзкие в хорошем смысле этого слова. Нам удалось хорошо сыграть третий период. Был небольшой разговор в раздевалке во втором перерыве. Наши лидеры не имеют права в каких-то моментах совершать такие ошибки и так играть.

Замена вратаря в концовке? Наш тренер вратарей попросил дать немножко поиграть нашему второму вратарю.

«Северсталь» — наш сосед по таблице? Мы хотели выиграть, чтобы выйти вперёд. Вообще в этом сезоне у ЦСКА не всегда получается такая достойная игра. У нас ещё есть время до плей-офф, чтобы собраться и сделать ту работу, которую мы должны делать.

Взаимодействие с главным тренером? Мы созванивались с Сергеем Викторовичем он предоставил мне свободу действий. Я принимаю какие-то решения по своему усмотрению. А так мы на связи, обсуждаем какие-то моменты», — приводит слова Якубова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, ЦСКА благодаря этой победе опередил «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Сергея Фёдорова 63 очка в 56 матчах. У «Северстали» аналогичные показатели, однако из-за большего количества побед в основное время впереди армейцы (26 против 24).