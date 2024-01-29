Лайне выступил с заявлением о своём участии в программе помощи игрокам НХЛ

25-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне выступил с заявлением после решения вступить в программу помощи игрокам НХЛ.

«Дорогие болельщики. Я хотел воспользоваться моментом, чтобы рассказать о своей потребности на некоторое время отойти от игры. После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой я осознал важность уделения приоритетного внимания своему психическому здоровью и благополучию. Хоккей был моей страстью и моей жизнью, но я пришёл к пониманию, что для того, чтобы выступать наилучшим образом, мне нужно потратить это время на то, чтобы сосредоточиться на себе. Я благодарен за понимание и поддержку моей команды, лиги и наших болельщиков в течение этого времени. Я с нетерпением жду возвращения на лёд с ясным умом и с новыми силами. Спасибо, что уважаете мою частную жизнь в течение этого времени и за вашу постоянную поддержку», — написал Лайне своей социальной сети.

В нынешнем сезоне Лайне провёл 18 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.