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Форвард «Сент-Луиса» Шенн: Бучневич отлично видит площадку

Форвард «Сент-Луиса» Шенн: Бучневич отлично видит площадку
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, забросивший победную шайбу своей команды в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ), высказался о своём одноклубнике Павле Бучневиче, который выступил в роли ассистента этого гола.

«Тебе просто нужно сделать рывок вперёд каждый раз, когда соперник теряет шайбу в овертайме. Ты просто катишься вперёд. Независимо от того, сделает ли он (Бучневич. — Прим. «Чемпионата») тебе пас, ты просто должен создать для него пространство. Он отлично видит площадку, и он нашёл меня», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.

Также российский хоккеист отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Он не уходит со льда без гола в третьем матче подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бучневича 39 (17+22) очков в 46 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06     1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51     1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh)     2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp)     3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07     3:3 Дано (Мур, Даути) – 38:44     4:3 Шенн (Бучневич) – 61:04    
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