Форвард «Сент-Луиса» Шенн: Бучневич отлично видит площадку

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, забросивший победную шайбу своей команды в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ), высказался о своём одноклубнике Павле Бучневиче, который выступил в роли ассистента этого гола.

«Тебе просто нужно сделать рывок вперёд каждый раз, когда соперник теряет шайбу в овертайме. Ты просто катишься вперёд. Независимо от того, сделает ли он (Бучневич. — Прим. «Чемпионата») тебе пас, ты просто должен создать для него пространство. Он отлично видит площадку, и он нашёл меня», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.

Также российский хоккеист отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Он не уходит со льда без гола в третьем матче подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бучневича 39 (17+22) очков в 46 играх.