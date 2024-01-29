Форвард «Сент-Луиса» Шенн: Бучневич отлично видит площадку

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, забросивший победную шайбу своей команды в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ), высказался о своём одноклубнике Павле Бучневиче, который выступил в роли ассистента этого гола.
«Тебе просто нужно сделать рывок вперёд каждый раз, когда соперник теряет шайбу в овертайме. Ты просто катишься вперёд. Независимо от того, сделает ли он (Бучневич. — Прим. «Чемпионата») тебе пас, ты просто должен создать для него пространство. Он отлично видит площадку, и он нашёл меня», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.
Также российский хоккеист отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Он не уходит со льда без гола в третьем матче подряд.
Всего в нынешнем сезоне на счету Бучневича 39 (17+22) очков в 46 играх.
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