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Павел Бучневич объяснил своё необычное празднование после гола в овертайме

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич после победного гола в овертайме матча с «Сиэтл Кракен» объяснил своё необычное празднование.

«В овертайме тоже очень важная. Подкидку Шенн топовую сделал. „Сиэтл“ — конкурент. Поэтому и радость такая типа гребём дальше. Такое я когда-то малым у Пронина увидел и вот сейчас исполнил. Потом пацанам в раздевалке Колин видос показал. Все поржали», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, во встрече Бучневич отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне Павел провёл 45 матчей, в которых набрал 36 (15+21) очков.

В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.