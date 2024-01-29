Экс-защитник СКА и сборной России Белов назвал самые памятные моменты своей карьеры

Экс-защитник СКА и сборной России Антон Белов назвал самые памятные моменты своей карьеры.

«Было ли в моей карьере что-то мощнее, чем финал конференции с ЦСКА в 2015 году? Так получилось, что сейчас цифровой век, можно всё заснять, и у меня есть видео вот этих моментов главных, от которых по сей день идут мурашки. Естественно, это чемпионат мира, финал. Сейчас пересматриваешь.

И есть фотография, где я к фанатскому сектору уже с такой бородой подхожу, кричу от радости после игры, тоже вспоминаю, и до сих пор мурашки. И вот сейчас, когда прошла новость о том, что я завершил игровую карьеру и перешёл на тренерскую должность, в одном из телеграм-каналов выложил автор ролик с благодарностью за карьеру и за те моменты с Олимпиады, первая игра, я забиваю словакам. Я посмотрел, прям так мурашки, тоже момент такой очень хороший.

Гол в НХЛ свой первый, естественно, вспоминаю. У любого игрока есть какие-то такие вехи, этапы своей карьеры, которые он будет долго вспоминать. Наверное, вот эти самые главные такие моменты», — сказал Белов в интервью клубному ТВ СКА.