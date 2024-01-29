«Салават Юлаев» в упорном матче одержал волевую победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре. «Салават Юлаев» сравнял счёт в середине второго периода, когда Данил Алалыкин реализовал большинство с передач Сергея Шмелёва и Даниила Огирчука. Уфимцы обрушили град бросков на ворота голкипера «Адмирала» Сергея Иванова и смогли забить второй гол за пять с небольшим минут до конца третьего периода — отличился Ярослав Цулыгин.

«Салават Юлаев» смог взять реванш за поражение во вчерашнем матче и завершил дальневосточный выезд.