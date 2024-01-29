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«Всё определит плей-офф». Пашков — о поражении «Металлурга» в матче с 13 голами

«Всё определит плей-офф». Пашков — о поражении «Металлурга» в матче с 13 голами
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу «Амура» над «Металлургом» в сверхрезультативном матче со счётом 7:6 и отметил работу главного тренера магнитогорцев Андрея Разина.

«Чем ближе к плей-офф, тем больше загадок. Матч в Хабаровске получился очень результативным. Магнитогорск в этом сезоне идёт ровно, неплохо готовы. Вратари-новички, молодые ребята, – вот это может сказаться и нивелировать атаку, с которой всё хорошо. Всё определит плей-офф, посмотрим, что удалось сделать Разину (главному тренеру «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), много было разговоров, много авансов, но и трудностей немало. Прийти в такую команду и повести её за собой – дело сложное», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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