Олимпийский чемпион считает заслуженным выход «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил досрочный выход в плей-офф КХЛ уфимского «Салавата Юлаева» после победы в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над владивостокским «Адмиралом» (2:1).

«Салават Юлаев» по делу гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ, команда проводит хороший сезон. Было много сомнений, как и что, как подействуют различные изменения, но тренеры молодцы. Они извлекли максимум из всего, что им позволял сделать нынешний состав. Хочу отметить работу Виктора Козлова, сильно выглядит легионер Хмелевски, который явно не портит картину. Раньше результат зачастую делали финны, но сейчас другие времена, пришли новые ребята. Надо искать себя в новом качестве, становиться лидерами», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.