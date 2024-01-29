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Морозов, Цыплаков и Порядин вернулись в состав «Спартака» на матч с «Торпедо»

Морозов, Цыплаков и Порядин вернулись в состав «Спартака» на матч с «Торпедо»
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Сразу несколько ключевых хоккеистов московского «Спартака» восстановились после повреждений и примут участие в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Начало встречи – в 19:30 мск.

Так, в состав москвичей вернулся 23-летний российский нападающий Иван Морозов, не выходивший на лёд с ноября 2023 года. Также в составе оказался Павел Порядин, пропустивший два кряду столичных дерби с московским «Динамо» (6:3 и 4:3 Б). Аналогичная ситуация и с Максимом Цыплаковым, который остался вне заявки лишь на прошлую игру красно-белых.

Напомним, «Спартак», набрав 74 очка в 57 встречах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
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