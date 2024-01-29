Морозов, Цыплаков и Порядин вернулись в состав «Спартака» на матч с «Торпедо»

Сразу несколько ключевых хоккеистов московского «Спартака» восстановились после повреждений и примут участие в предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Начало встречи – в 19:30 мск.

Так, в состав москвичей вернулся 23-летний российский нападающий Иван Морозов, не выходивший на лёд с ноября 2023 года. Также в составе оказался Павел Порядин, пропустивший два кряду столичных дерби с московским «Динамо» (6:3 и 4:3 Б). Аналогичная ситуация и с Максимом Цыплаковым, который остался вне заявки лишь на прошлую игру красно-белых.

Напомним, «Спартак», набрав 74 очка в 57 встречах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.