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«Мечта каждого хоккеиста». Ротенберг — о предстоящем переезде на «СКА Арену»

«Мечта каждого хоккеиста». Ротенберг — о предстоящем переезде на «СКА Арену»
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, высказался о предстоящем переезде команды на новую «СКА Арену» после победы в заключительном матче в «Ледовом дворце» над ярославским «Локомотивом» (3:0).

«Нам нужно было обязательно выиграть, проявить уважение нашим болельщикам. На первую игру в новой арене почти все билеты продали.

Мечта каждого хоккеиста — выходить на лёд на самой большой арене в мире, она вмещает 21 500 зрителей. Ждём всех на «СКА Арене». Создадим там такой же уют, как у нас в «Ледовом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ на сайте лиги.

Напомним, в следующем матче СКА начнёт выездную серию игрой с московским ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 2 февраля. Начало – в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
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